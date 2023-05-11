法新社報導，特拉維夫（Tel Aviv）和以色列南部響起警報聲，警告將有火箭彈來襲。法新社記者目擊火箭彈從加薩走廊發射。以色列官員表示，埃及正努力與巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）斡旋，設法達成停火。

伊斯蘭聖戰組織表示，一名軍事領導人今天在以軍黎明前的攻擊中喪生。

該組織的武裝分支「聖城旅」（Al-Quds Brigade）發表聲明說：「火箭彈發射部隊指揮官蓋里（Ali Ghali）…與其他烈士一起在加薩走廊南部遭刺殺。」

以色列宣布將目標對準「聖城旅」的火箭彈發射場後，濃煙從人口稠密的加薩走廊冒出。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）指出，昨晚加薩走廊發射逾400枚火箭彈。伊斯蘭聖戰組織則表示，巴勒斯坦「反抗勢力」繼續開火。

以色列官員說，以色列南部城鎮阿什克隆市（Ashkelon）和史德洛特（Sderot）一棟房屋和汽車遭到火箭彈攻擊，軍隊宣布對被封鎖的加薩走廊進行一系列新攻擊。

巴勒斯坦衛生部表示，昨天有7人喪生。此前一天，以色列對巴勒斯坦領土發動攻擊，造成15人死亡。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨晚表示，以色列「仍在戰鬥中」，「目前為止，沒有以色列平民受傷」。

尼坦雅胡聯合政府去年12月成立以來，以巴衝突不斷升級。