中華亞太菁英交流協會今（11）日公布最新的2024民調，結果顯示，民進黨總統候選人兼黨主席賴清德的支持度為第一；但粉專「政客爽」翻出了多筆該協會民調預測失準的紀錄，嘲諷其民調最準、特別有台灣價值。

亞太菁英交流協會所公布的民調指出，若2024戰局是賴清德與可能代表國民黨參選2024的新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲，進行三腳督決戰，賴將以35.2%的支持度第一，勝過柯的25.6%，與侯的24.0%。

對此，「政客爽」今在臉書發文翻出了亞太菁英交流協會在去年九合一大選中，預測失準的多次「翻車」紀錄，如預測民進黨台北市長候選人陳時中、桃園市長候選人鄭運鵬，以及基隆市長候選人蔡適應等人的民調第一，但開票結果卻正好相反。「政客爽」狠酸，最準的民調，還是要看中華亞太菁英交流協會，特別有台灣價值，「英皇看了都龍心大悅」。

另外，中華傳播管理學會在去年10月進行的「台灣民調透明百科計畫」點出，亞太菁英交流協會當月28日公布的基隆市長民調透明度僅「0.5顆星」，世新大學傳管系教授蘇建州當時也指稱，該民調未揭露執行機構與抽樣方式，恐有違法之虞。