香港信報報導，恒指中午跌40點或0.2％，報19,721。國指跌4點，報6,678。科指半日升34點或0.9％，報3,845。
重磅科技股方面，騰訊跌0.5％，報327.8港幣，阿里巴巴升1.6％，美團跌1.1％，即將公布季績的京東跌0.4％，百度升0.9％。
此外，理想汽車半日大漲一成六，居成交金額榜第三位，為表現最好科指成份股。
港股兩日挫534點後，11日早盤開盤漲80點，報19,842，最高至19,854，之後大陸公布4月CPI升0.1％，創逾兩年低，PPI連跌7個月，大盤轉跌，曾跌55點，報19,706。
香港信報報導，恒指中午跌40點或0.2％，報19,721。國指跌4點，報6,678。科指半日升34點或0.9％，報3,845。
重磅科技股方面，騰訊跌0.5％，報327.8港幣，阿里巴巴升1.6％，美團跌1.1％，即將公布季績的京東跌0.4％，百度升0.9％。
此外，理想汽車半日大漲一成六，居成交金額榜第三位，為表現最好科指成份股。
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