香港信報報導，恒指中午跌40點或0.2％，報19,721。國指跌4點，報6,678。科指半日升34點或0.9％，報3,845。

重磅科技股方面，騰訊跌0.5％，報327.8港幣，阿里巴巴升1.6％，美團跌1.1％，即將公布季績的京東跌0.4％，百度升0.9％。

此外，理想汽車半日大漲一成六，居成交金額榜第三位，為表現最好科指成份股。

港股半日跌99點 科指跌1.1％
恒生指數半日跌逾1％ 恒生科技指數跌3％
港股早盤收升0.54％
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