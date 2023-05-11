因應汛期即將到來，設於堤外華中橋下的台北魚類批發中繼市場貨櫃撤離也成關鍵，由於過往撤離貨櫃暫置在農產基地內，但因一期改建工程展開，因此至明年6月止，無地方暫放貨櫃。議員吳沛憶11日表示，因應今年防汛期，漁產公司是否有相關撤離規畫。對此漁產公司總經理施宜廷表示，已公開招標貨櫃廠商，未來若遇到汛期，則會由貨櫃廠商逕行將19座貨櫃拖往七堵貨櫃場暫置。

吳沛憶今於財政建設委員會詢問，萬大第一果菜及魚類批發市場改建期間有諸多事宜需要協調，當初市長蔣萬安對外稱借重董事長鄭世維協調能力，不過現在防汛期已至，中繼魚市撤離問題僅在報告中寫道滾動式修正，沒有詳細配套說明。

對此鄭世維解釋，過去在中繼市場的貨櫃屋於汛期撤除，可以安置在果菜市場工程基地，但因為現在一期工程已開工，沒有腹地可以放置中繼市場的貨櫃。因此未來將與貨櫃商簽約，於宣布水門只出不進前，直接把貨櫃拖運到七堵貨櫃場，這個是針對防汛期決定的政策方向。

施宜廷則補充因果菜市場改建工程展開，至明年6月止，無地方停放貨櫃。因此漁產公司公開招標貨櫃廠商，汛期時可協助托運堤外19個貨櫃。為了能夠存放大量貨櫃，也已派員勘查20餘處停車場，僅七堵貨櫃廠空間足夠，將於18日開標，歡迎具堤外撤離實績的廠商踴躍投標。