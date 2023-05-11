台中捷運遭興富發建案工地吊臂砸中釀1死10傷，議員11日呼籲桃市府引以為戒，桃園市長張善政說，捷運沿線高樓工程已列為盤查重點，要在3天內稽查完畢，另外興富發在桃園有10個建案，也會最快速度嚴查重罰，全力避免憾事在桃園發生。

民進黨議員張曉昀說，台中捷運10日因沿線興富發建案工地吊臂掉落，貫穿捷運車廂釀死傷意外，桃園市必須引以為戒，全市有許多工程建設正在進行，無論是公、私部門工程都必須落實嚴格的監督與管理，她也關心勞檢處人力，呼籲除了執行專案檢查，也要不定期抽查，避免憾事再次發生，給市民一個安全有保障的生活環境。

市長張善政說，中捷憾事發生後，當天立即盤點出事廠商在桃園有無工程，目前有10個，會特別注意；桃園捷運沿線高樓建築工程，也會列為盤查重點，不要讓台中事件在桃園重蹈覆轍。

勞動局長李賢祥說，興富發在桃園有10個工地，會最快速度稽查；捷運沿線高樓工地則會在3天內稽查完成，透過強而有力方式，讓平常沒有注意到細節的廠商特別注意。勞檢處指出，興富發10處工地2處僅放樣、1處剛取得使照未施工，7處已施工，包括4處正在開挖、1處施作擋土樁工程，近日都會現地稽查，嚴查重罰。

李賢祥也提到，桃園市營建工地勞檢人力編制，連同科長在內有16位，4位考試分發尚未報到、1位長期病假，現有輪值者11位。他坦言桃園現有3200多個工地，現有人力不可能逐一清查，透過結盟簽署安全伙伴與職業工會共同合作，輔導協助廠商加強職場安全，減少工安事件發生風險，對於新施工的工地也會盡量抽出人力定期巡檢。

李賢祥說，除了中央各項專案外，地方也有輔導檢查機制，希望透過輔導方式協助廠商加強職安觀念，特別針對一些常有違規的業者，像是寶佳集團，在全國200有多個工地，其中桃園有20個，就透過合作取得職安成效，去年發生職災案件量下降3成，勞動局非常願意跟特定建築公司合作，透過輔導方式共同改善。