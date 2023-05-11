水利署第5河川局積極打造水環境親水空間，11日表示已完成北港溪高灘地環境整理，範圍從北港鎮台糖五分車復興鐵橋至下游媽祖大橋，長約3公里，完工後可串聯北港溪魅力河段公園、女兒橋、北港觀光大橋、北港牛墟等景點，配合復興鐵橋修復工程，打造1處帶狀河濱公園，帶動地方觀光休憩產業發展。

水利署於2019年完成北港鎮魅力河段公園，原本雜草叢生的高灘地搖身一變成為鎮民的後花園，大獲好評，近日5河川配合復興鐵橋修復工程，進行北港溪高灘地環境整理工程，剷除遍布於高灘地及堤外坡上的外來種銀合歡及雜木，著手進行草皮、花木植栽，營造長達約3公里的綠地河濱公園。

5河局副局長陳世峰表示，高灘地環境整理工程總面積約7公頃，除美化環境，還可加大北港溪整體通洪斷面讓水流暢通，兼顧休閒功能及防洪本質。另外也藉此清除外來種「銀合歡」，銀合歡可說是植物界的頭號生態殺手，強大的排他性嚴重影響原生樹種與生態發展，已成為生態界公害，有必要加以清除。

陳世峰說，帶狀河濱公園從復興鐵橋開始，沿線有女兒橋、天空之橋、北港觀光大橋、北港媽祖大橋，以及最受歡迎的北港牛墟，配合設有上千停車位的高灘地停車場，可提供前來北港朝天宮進香遊客大量停車位，紓緩市區停車不易問題，是兼具休憩與交通功能的多元化親水空間。