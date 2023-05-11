北市府前萬人路跑，警方公布交管。（警方提供）

預估有2萬多人參加的「台北市第20屆舒跑杯跑路競賽」，將於14日（周日）上午展開，為維護交通秩序及活動安全，北市交通警察大隊，將針對市府路、仁愛路一至四段進行交通管制，禁止所有車輛通行，提醒用路人經過時配合疏導，繞道避開管制路段。

警方管制路段及時間如下：

一、清晨4時至上午10時：管制市府路(松高路至松壽路)全線車道。

二、清晨5時30分至上午8時30分：管制信義區1號道路(南往北)全線車道。

三、清晨5時50分至7時30分：管制仁愛路(逸仙路至中山南路)中間快車道及公車專用道、管制建國高架下仁愛路出口匝道。

四、清晨5時50分至上午8時10分：管制仁愛路(逸仙路至安和路)中間快車道、公車專用道及南側慢車道。

交大表示活動期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛北側慢車道、忠孝東路、信義路。

二、「欲穿越仁愛路之南、北向車流」請改道行駛中山南路、建國高架道路及基隆路車行地下道。

交大提醒民眾，活動期間賽道禁止車輛通行，管制範圍內之公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用台北市公共運輸處網站http://pto.gov.taipei查詢相關資訊。

而為維護本市道路交通安全與順暢、減少用路人因交通管制造成之不便，呼籲用路人留意收聽警察廣播電台路況插播，並遵守各路口執勤員警及義交人員指揮、疏導，共同維護交通安全與秩序。