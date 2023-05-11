IDC亞太區永續策略與科技研究總監Melvie Espejo表示：「被列為『觀察者』的經濟體多數仍處在計畫中或發展倡議的早期階段，他們可能對於精密的排放追蹤和分析技術不感興趣，因為他們仍在確定基準線並找出從營運中提取排放資料方面的差距。令人期待的則是被列為『新興領導者』的經濟體，因為這些公司正在尋求擴大其永續發展和ESG計畫。而在被列為『先驅者』的經濟體中，由於有監管環境的推動，其對於永續和ESG相關技術和服務的需求將是最高的。此成熟度分類將幫助技術供應商提供企業所需的正確產品和服務，以推動其永續發展議程。」

亞太區監管變化的速度影響了對技術的需求，這些技術使企業能夠履行更嚴格的永續和ESG報告，並改變組織的商業模式。例如，先驅者和新興領導者經濟體中的企業開始評估和改變他們利用資產的方式，並重新考慮供應商和供應鏈，因為這會影響他們的永續發展績效和ESG指標。

IDC研究在調查亞太國家永續發展政策改革步伐和減少碳排承諾最新狀況時發現，中國、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、泰國和越南這八個新興領導者經濟體正在成為永續策略和技術的熱點。在這些國家營運的公司對ESG數據管理、供應鏈數據管理、產品生命周期數據管理、ESG報告和脫碳技術的需求將增加。Melvie Espejo補充：「企業在其永續計畫中的優先重點在一定程度上取決於合規性，法規往往會重點關注業務策略。」

永續績效和ESG評分指標是通過綠色融資獲得廉價資本的基礎。在一些亞太國家，永續發展績效也是政府和企業優先採購的基礎。為了在這個瞬息萬變的監管環境中取得成功，企業需要緊盯永續/ESG政策和法規，同時投入時間、資源和財務投資於ESG相關技術和服務，以幫助增強其ESG數據收集、監測、驗證和報告能力以及永續性證書。

該研究的見解，尤其是成熟度分類，基於IDC永續發展研究框架，該框架衡量規則驅動因素對亞太地區企業採用永續發展策略和技術的速度的影響。該框架著眼於法治、公共政策實施、業務合規、實施結構以及將國際永續發展承諾轉化為與ESG報告、綠色融資、綠色採購、循環性、綠色能源和公平就業相關的國家公共議程，並涵蓋印度、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、韓國、新加坡、越南、澳洲、紐西蘭、日本、台灣、香港、中國、柬埔寨和孟加拉等16個亞太國家。