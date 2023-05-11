北投區公所與北投社區大學合作，將在5月17日至6月9日期間，邀新移民講師們以母國特色美食結合在地有機食材，創作健康又美味的異國料理，北投區公所表示，會帶領學員們到二崎生態農場，現場直接摘採有機食材製作異國料理，實踐從農地到餐桌的概念。

北投區長吳重信表示，這次課程首次邀約新移民老師一起參與，並以更貼近新移民飲食習慣作為發想，結合北投在地的有機食材，在歡樂的氣氛中製作出蘊含家鄉口味並兼具在地特色的絕妙好滋味。

新移民老師張慈芳帶來DIY卡哇依造型麵包課程。（張慈芳提供／張芷瑜台北傳真）

北投區公所表示，課程結合對土地有感的小農青菜社，從農地、栽種角度介紹有機食材， 讓學員學習友善這片土地，並安排烹飪老師帶大家認識北投地方特色食材，也用美食交流文化。

北投區公所說，這次設計八次的有趣手作課程，以及兩次實地走訪，會帶領學員們到二崎生態農場，在現場直接摘採有機食材製作異國料理，實踐從農地到餐桌的概念，也首次與奇岩社宅菜園合作，在老師指導下認識藥草並製作出專屬自己獨特香氣的聞香瓶，給學員一場嗅覺與視覺的饗宴。

桌面擺放3D果凍花成品。（阮清水提供／張芷瑜台北傳真）

北投區公所也說，愛吃甜食的學員不能錯過新移民老師阮清水的課程，會教大家以天然食材上色製作3D果凍花，是美觀又有藝術性的甜品；新移民老師張慈芳則教大家以天然食材製作美味麵食，享受DIY卡哇依造型麵包的樂趣。