斗六市公所、斗六市扶輪社、斗六市正心中學都與日本真岡市締結友好交流約定，11日在兩市姊妹市結盟典禮上大合照。（周麗蘭攝）

斗六市長林聖爵（左三）在市公所門口熱情迎接真岡市長石坂真一（左二）。（周麗蘭攝）

斗六市公所團隊與真岡市團隊合影。（周麗蘭攝）

斗六市公所3月間考察日本真岡市，參訪該市的發電廠、焚化爐等設備，也見識日本行人徒步穿越城市的生活日常，印象深刻，真岡市長石坂真一今（11日）親自來斗六，兩市締結為姊妹市，結盟典禮由縣長張麗善見證。

斗六市扶輪社與真岡市扶輪社於1983年締結姊妹社，斗六市正心中學也於1993年與真岡市中學締結姊妹校，友誼交流多年。

位於日本關東地區的真岡市歷史69年，人口約7萬8千人，與斗六市10萬人口差不多，該市農業、工業和商業平衡發展，擁有日本最大產量的草莓。

斗六市長林聖爵三月間率公所主管考察真岡市，取經斗六市垃圾問題的相關解方與設備，並且見識到日本建置人行步道的目的是讓行人安心穿越城市道路。

三月之行讓雙方都認為彼此是學習對象，約定締結為姊妹市，真岡市長石坂真一（11日）在斗六市公所與市長林聖爵正式締約。

林聖爵表示，全球化、多元文化的時代，跨國交流成為各地政府、企業和社會團體的重要任務，透過友好交流可以擴大各自的視野，了解彼此的文化、歷史和發展，共同探討合作的機會和挑戰，為地區的繁榮發展貢獻力量，希望未來在文化、經濟、教育、旅遊等方面進行更加緊密和有益的合作，為兩地人民帶來更便利的生活。

石坂真一表示，兩地扶輪社締結姊妹社40周年，中學締結姊妹校30周年，真岡市與斗六市締結友好城市可更進一步推進國際交流活動，對市政與市民都具有重要意義，他希望兩市的體育、文化藝術、產業經濟等廣泛領域未來能積極交流。

張麗善致詞表示，她剛從東京食品展參訪回來，見識日本是世界農產品的展示舞台，日本也是禮儀大國，雲林縣推展禮義廉恥新生活運動，二者精神不謀而合；斗六市是雲林縣的文化、藝術、經濟、科技產業中心，恭喜真岡市眼光獨到選擇與斗六市結盟。

張麗善說，斗六市有國際標準的棒球場，很多學校積極訓練棒球隊，縣政府完全力支持；貫穿斗六市的雲林溪即將完成掀蓋，膨鼠公園才啟用就享譽全台，期待雙方建立一個平台互相學習切磋，未來能夠成為世界的焦點。