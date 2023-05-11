現代人常因肥胖等外型困擾，造成心理疾病。一名20多歲女子的BMI（身體質量指數）高達36，必須進行減重代謝手術，但全身精品的她直呼手術價格太高。醫師經了解才知，女子從小因體型過胖，只能藉由購買精品來降低自卑感，其實女子的精神早已出現問題。

外科醫師陳榮堅在其臉書粉專表示，這名20多歲女子的BMI值為36，以其狀況而言，使用一般飲食、藥物控制效果不佳，於是建議女子做減重代謝手術。他表示，與女子談到手術費用時，女子直呼手術費用太貴，開始討價還價，「但女子全身都是名牌、精品，每個物品都比手術費用貴。」

陳榮堅表示，後來才知，女子因自小體態豐腴，面對各種壓力下，雖然經濟狀況僅是普通，但當她去精品店消費時，被捧著的尊榮感讓她暫時不用自卑。他分析，女子的壓力、現實生活條件，使她求助無門，無法瘦身成功，所以把壓力轉換成消費行為。

陳榮堅表示，醫療團隊因此在手術前幫女子會診身心科，確定女子只是因為情緒壓力而衝動消費，無關「暴食症」。女子手術後持續服用身心科藥物，1年過後，BMI值降到23，過了一段時間，女子不再需要服用身心科藥物，女子近來也表示，如今很難理解之前為何要買這些名牌，想出清家中精品換回現金。