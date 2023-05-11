連續舉辦14年的「台北市幼兒足球錦標賽」將於5月20及21日兩天於道南河濱公園足球場盛大登場，11日台北市政府體育局副局長劉寧添、中華民國足球協會理事長王麟祥、台北市學前及國中小教育協會理事長陳婉貞，及台北市幼兒足球協會副理事長楊岳虎都出席記者會，同時也邀請到企業甲組足球聯賽首支由台北市冠名的「台北龍足球俱樂部」成員到場站台，期盼未來足球推廣能更深入社區、校園，打造一股全民運動的風氣，讓足球向基層紮根。

劉寧添表示：「從99年開始主辦本賽事，長年接獲幼兒園所的支持，今年共吸引了96隊伍報名參賽，報名狀況踴躍，未來體育局仍會持續在幼兒足球扎根上努力；另台北市冠名的台北龍足球俱樂部一同加入，將運動觀念帶入校園中，並邀請大家一同支持幼兒體育，打造台北為更友善的親子共榮城市。」

本賽事舉辦至今共有4個園所及俱樂部連續14年報名參賽，分別為台北市的私立好來幼兒園、LION足球俱樂部、炫風足球俱樂部及桃園市私立愛愛幼兒園，體育局特別頒發感謝狀感謝這些球隊長年支持。今年亦有眾多熱情響應的企業，包括：運動品牌adidas、AQUECARE天淨、維新國際、寶貝國際、台塑生醫、天工生技及日和士林等企業都提供了豐富的物資和獎品，讓所有參賽小選手不僅能快樂踢球，還能帶走滿滿的紀念與回憶。

體育局致力於推廣足球運動並向下扎根，協辦單位台北市幼兒足球協會與體育局共同努力，幼兒足球協會由已故前理事長李新於2014年發起募球捐贈活動，2021年獲得璞永建設及扶輪社捐款購買1千顆球，於現任理事長李柏毅（李新兒子）任內完成該募球活動，共募得2779顆幼兒足球，受贈予台北市公私立幼兒園所申請及自2021年起本賽事參賽隊伍，劉寧添也在記者會的贈球儀式感謝協會的善舉。

記者會的尾聲也邀請由體育局、台北市足球俱樂部股份有限公司、台北市立大學攜手打造的「台北龍足球俱樂部」隊中兩名隊員與現場幼兒園小球員踢球互動，台北龍足球俱樂部在獲得台北市體育局冠名贊助後，未來球隊將繼續推廣社區足球深耕計畫，深入台北市12個行政區重點推廣校園進行巡迴教學，更將舉辦社區足球節，共同為推展基層足球運動風氣盡一份心力，並祝下周幼兒足球錦標賽圓滿順利成功。