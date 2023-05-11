興富發集團的齊裕營造拆除塔吊時造成吊臂掉落至台中捷運軌道，造成死傷意外，據職安署統計，近5年齊裕營造違反職安法就開罰近1400萬元、停工56次，屬違規大戶，勞動部也已盤點齊裕營造在建的29處工地，將盡速針對工地全面勞檢。

至於外界指出，該檢查合格證已逾2年，但勞動部職安署職業安全組組長朱文勇表示，該塔吊屬危險性設備，每年由職安署定期檢查。該塔吊於2020年11月3日竣工檢查合格後，並分別於2021年11月1日及2022年10月31日定期檢查合格，合格證有效日期至2023年11月2日為止，目前尚未逾有效日期。

外界亦質疑該塔吊操作人員是否有技士證、鋼構組配作業主管於現場指揮監督勞工拆除塔吊等情事，勞動部職安署表示，災害發生第一時間即指派人員到場積極檢查，初步發現塔吊操作人員均具有技術士合格證，但該鋼構組配作業主管未於現場指揮監督作業，因此，除原依塔吊操作不當勒令停工及裁罰30萬元處分外，再增罰作業主管未在場指揮監督30萬元及承攬管理不當15萬元。

勞動部職安署強調，營造業為高風險行業，均列為每年勞動檢查重點，近年亦針對檢查發現工安資源投入少、安全衛生執行績效差或發生職災營造工地優先實施檢查，由於興富發建設公司所屬建案，近年發生多起重大職災，勞動檢查機構除針對肇災工地嚴處之外，職安署並要求各勞動檢查機構針對該公司所有工地加強檢查，另並針對全國設有3公噸以上塔吊工地全面檢查，以防止工安事故再度發生。