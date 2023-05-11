立委費鴻泰的三兒子費聿德，因不滿好友的女友，1名呂姓美容業千金移情別戀，從2021年1月到4月，陸續在高中同學成立的WhatsApp群組中，辱罵呂女是「婊子」、「垃圾」，呂女蒐證後提告費聿德妨害名譽，士林地院審酌，費否認犯行，並未與被害人和解，犯後態度不佳，判呂拘役50天，得易科罰金5萬元。

年近30歲的費聿德庭訊聲稱，起初是因黃男群組嘲笑他，所以才在前年1月、3月、4月時，數次出言反擊：「你（黃男）女友是婊子，又在黃男「哭了無數次」留言下方稱「她是婊子」，4月時又公開傳訊給黃男「我康橋同學大部分垃圾像你女友」。

費又辯稱，他留言是為了要緩和群組內的氣氛，對象是指「黃男當時眾多女友的其中之一」，並非針對呂女，否認侮辱的對象是呂女，法官曾質疑費：「第一次、第二次筆錄是否認侮辱，但並沒有否認對象是呂女，這次怎麼否認所指的對象？」費仍稱「婊子」是「開玩笑！」

費另表示，告訴人呂女並不在群組內，是根據黃男指稱才提告，屬於告訴人片面指述。還說自己大學畢業，現已結婚育有1名7個月大小孩，仍在創業，沒有固定收入，希望法官輕判。

士林地院審酌，費聿德縱使不認同呂女之交友方式，或為廻護友人而挺身出面，不思以理性方式解決，前後3次出言辱罵告訴人，對其名譽產生負面影響，且被告自始否認犯行，未與告訴人達成和解，犯後態度尚非良善，合計判處拘役50日，得易科罰金5萬元。