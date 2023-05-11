秦剛9日展開歐洲3國之行，先後訪問德國、法國及挪威。紐約時報中文網日前指出，秦剛此行是為說服歐洲領導人和北京做生意，儘管中國試圖保持與俄羅斯「沒有止境的夥伴關係」，而俄羅斯又讓歐洲陷入戰爭。

新華社發自巴黎的報導說，秦剛與柯隆納（Catherine Colonna）會談時表示，中方願與法方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，加快推進各領域交流合作，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷發展。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上月對中國進行國是訪問，並在回程專機上受訪表示，歐洲應追求自身利益和「戰略自主」，「不要陷入不屬於我們的危機」。他暗示，台灣的命運不是歐洲核心問題，並認為在美中競爭當中，歐洲不應盲目追隨美國。

秦剛說，中國始終視歐洲為全面戰略夥伴，一貫旗幟鮮明支持歐洲加強戰略自主、在國際舞台發揮積極作用，主張中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。中法、中歐應在擴大雙向開放中實現共贏合作，構建更加穩定互信的中歐供應鏈夥伴關係。

據新華社，柯隆納說，法方重視對中國經濟關係，法方不搞陣營對抗並認為各國應和諧相處，共同發展。中國為世界和平穩定發揮著重要作用，法方願就烏克蘭等重大國際地區問題和中方加強溝通，尋找更多共同點。

報導說，在烏克蘭問題上，秦剛介紹了中方的立場和所做工作，指中方致力於推動危機的政治解決，與各方保持溝通，將繼續為此發揮建設性作用。

外電報導，對於俄羅斯侵烏戰爭，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）9日在柏林與秦剛會晤後的聯合記者會表示：「中立意味支持侵略者，這就是為何我們的指導原則是：明確表達我們跟受害者站在同一方。」