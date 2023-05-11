▲市長謝國樑表示，很開心能與Agoda平台合作，也強調繼續加強行人安全的重要性。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲Agoda總經齊彥喆表示，很開心能與基市府合作，會將基隆的美好帶給全世界。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆疫後觀光發展持續回溫，基隆市長謝國樑和Agoda台灣總經理齊彥喆，11日宣布將在Agoda國際訂房平台首頁設置基隆旅遊專區，謝國樑指出，推動觀光需要廣泛的通路，市府樂見與國際知名旅宿訂房平台Agoda策略聯盟，共同推廣基隆觀光與旅宿，歡迎到基隆住宿的旅客，透過Agoda訂房平台找到好的折扣與選擇。基市府預計推廣「搭觀巴限定遊基隆」優惠，號召Agoda住宿客來基隆深度旅遊，活動預計6月1日在Agoda正式上架。

謝國樑表示，基隆必須要發展觀光，但推動需要廣泛的通路，很開心能和Agoda平台合作推廣基隆觀光。謝也強調，一個城市的路口不友善，即便擁有再豐富優美的山海美景，對於觀光發展及城市印象都會大打折扣。自從他上任後，就立志打造基隆成為全國路口最友善城市，能否改善關鍵在於地方政府展現宣導與執法的決心，他有決心來完成這項工作。

Agoda台灣總經理齊彥喆表示，Agoda為去年亞洲旅行類App下載量第一名，藉由這次合作推廣「搭觀巴限定遊基隆」活動期間，只要消費者透過Agoda訂房平台訂房，即可獲得觀光巴士優惠券，在基隆從食、宿、遊、購到交通皆有有便捷體驗 ，也可將市府規畫一系列活動，呈現給國內外遊客知道，並將基隆的美好帶給全世界。

觀銷處長郭霽表示，首波納入市府提供Google評比3星以上的基隆合法旅宿，將搭配熱門的基隆觀光巴士優惠券(專案折抵觀光遊程300元)，提供郵輪靠泊一日遊、基隆正濱和平島廊帶海景一日遊、基隆Style原味深度體驗之旅(原民文化)、基隆八斗子潮境望幽輕旅行、七堵暖東峽谷秘境森呼吸等精心規劃行程，吸引旅客搭觀光巴士食宿基隆，預計6月1日在Agoda正式上架，吸引旅客來基隆旅遊。

觀銷處表示，市府與Agoda合作聯名行銷，希望旅客能延長停留基隆的旅遊時間，安排至少二天一夜以上的遊程，並將結合下半年將陸續登場的淡蘭山徑徒步會師、中元祭、超跑嘉年華、老鷹嘉年華踩街、基隆最佳壽司大賽等一系列特色主題活動，讓基隆之旅豐富又精彩不斷。