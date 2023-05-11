「紅色美食聖經」米其林官方昨天公布， 5月新入選8家餐廳名單，高雄共有3家強勢入榜，累計今年已新增9家入選餐廳，新增數量為全台之冠。高雄市長陳其邁表示，高雄地大物博、美食海納百川，迷人風土食材經廚師妙手料理，吸引米其林評審目光，讓高雄世界認證美食再添新頁。

新入榜岡山區的「溫度劑」，店內僅有6席，相當炙手可熱。今年4月甫參與觀光局舉辦的「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」，5月就獲得入選殊榮，其「滷虱目魚肚飯」獲得推薦，祕訣在於虱目魚是自家鹹水養殖，並以中式的黑豆鼓搭配日式類蒲燒的方式滷製而成。

「溫度劑」老闆李宥均表示，非常高興能為家鄉岡山做努力，想給大家下班後也能輕鬆吃的美味小料理。雖然空間不大，但盡可能讓進來的人能舒心享受美好的用餐氛圍，未來也會繼續努力。

新興區沐餐廳老闆楊彥希。（「沐」提供）

新興區沐餐廳菜色。（「沐」提供）

位於新興區的「沐」也是觀光局「高雄餐盤發見計畫地圖」活動店家之一，入選前已獲許多美食部落客及作家報導，其菜單定期更新，大量使用在地的漢方藥材與香料，再融入台菜、客家、原住民料理元素，饒富獨特風味。

「沐」老闆主廚楊彥希說直說，感謝大家對的支持，也讓大家擔心也久等了。「時間證明走一條MU自成一格的路，運用跨菜系手法、風味堆疊、香氣、口感、多種元素組合的設計，也能有滋有味。」

鼓山區貳哥食堂菜色。（高市觀光局提供）

在鼓山區的「貳哥食堂」則曾入選為觀光局「高雄日嚐366」活動店家之一，招牌菜為「化骨醬燒秋刀魚」，魚骨燉煮至軟綿可食，鮮美魚肉伴以香甜醬汁，非常下飯。

「貳哥食堂」主廚李坤源直言，從來沒有想過能成為餐飲最高殿堂米其林指南入選餐廳，肩上又多了一份壓力，出餐的品質與爾後的食材把關，需要更高規格來檢視，也希望帶給消費者更優質的高雄美食。

觀光局長高閔琳指出，5月入選的3家餐廳，曾分別參與「2023米其林指南摘星職人攻略分享會」、「高雄餐盤發見計畫地圖」及「高雄日嚐366」等局內舉辦的美食活動，觀光局也成功預測米其林名單，後續將攜手更多餐飲業者，讓高雄國際美食觀光更加發光發熱。