警政署為防治台人遭海外高薪求職詐騙，派出員警在機場舉牌示警。（示意圖／達志影像）

近來為防治海外高薪詐騙，警方派基層員警到桃園機場舉牌，而日前警政署發文要求全國警察局動員招募民眾加入義警、民防，又再讓警察到捷運站舉牌、發傳單。民眾黨立委賴香伶今( 11 日)表示，政府在推動政策時，應先確立目標及人力規劃，檢討績效制度，善用警力於專業職能，別再把警察當廉價勞力。

賴香伶在臉書表示，近來有關警察的新聞，包括刑事局隊長率員進入上市公司泰山審計委員會的會議現場（泰山案），事後反被提告強制等罪；今年2月，桃園市中壢分局葉姓警員前年盤查音樂老師詹慧玲，用柔道招式「大外割」將詹女摔倒在地挨告，被判10月徒刑；警政署發文要求全國各警察局總動員，召募民眾加入義警或民防行列，有警局發動員警下班時間到捷運站舉牌、發傳單「衝刺業績」。

賴香伶認為，這些案例都凸顯出「強化警察法治觀念、回歸本職專業已刻不容緩」。以泰山案為例，本質上雖是公司經營權之爭，但不符常理、有違法嫌疑的辦案模式，再次引發對警界高層「公親變事主」的疑慮。

賴香伶也指出，基層員警則是被各種績效管考壓的喘不過氣，為了升遷，本應嚴守的「程序正義」相形次要，畢竟只要將案件移送到檢方，就有核分和績效，如此一來卻是各地檢署的案量居高不下，花費大量人力卻只能作出不起訴處分。

賴香伶喊話政府，請執政者在推動政策時，應先確立目標以及人力規劃，最重要的是應該全面檢討警察的績效制度，善用警力於專業職能之上，別再把警察當成廉價勞力了。