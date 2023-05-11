彈力帶不止能健身！衛生福利部台北醫院11日由復健科腦中風病友聯誼會，帶領病友們進行肌力訓練，教導患者正確使用彈力帶輔助運動，幫助患者引導出好的伸展運動、提升動作品質，進而提升復健療效。

許多腦中風病人因病導致殘疾、肢體活動障礙、肌力衰退與萎縮，進而引起肌少症，台北醫院復健科醫師呂學智表示，腦中風病人經常會有患側肌肉張力增加的問題，導致做動作困難、肢體難以控制，使得做某些動作時部分動作受到限制，若能學會正確使用彈力帶輔助，將能夠有效改善。

彈力帶由於能任意自由變換與改變阻力方向、強度，能夠幫助身體熱身與伸展、提供各種方向的阻力訓練，還能夠大幅度提升訓練的穩定度，因此在健身方面是很實用的器材，如今運用在腦中風復健上，進行各項部位的阻力運動，如肩膀、膝關節，透過坐姿或站姿，都可以用來訓練患側肌肉，達到提升復健療效的目的。

不過醫師也提醒，在初次接觸彈力帶運動時，可先從簡單的居家運動開始，若是有物理治療師指導，也更能較快正確上手，並幫助患側達到有效訓練，提升復健治療效果及生活品質。