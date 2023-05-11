行政院會日前通過「新世代打擊詐欺戰略行動綱領1.5版」，外界關注行政院長陳建仁指示的院級打詐專責辦公室，針對相關規畫，行政院代理發言人羅秉成指出，該機構有望在月底成立，屆時將由內政部、金管會、國家通訊傳播委員會（NCC）、法務部及數位部5大部會通力合作，每部會將派1、2人，透過各面向發揮統合力量。

羅秉成今日主持行政院會後記者會指出，政院所提的「升級打詐綱領1.5版」，法律面上祭出打詐5法，技術面上則透過「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4個面向執行，其中又以堵詐跟防詐技術先行，如攔阻來自國外的偽冒電話，幾天內就能攔阻幾十萬通，這就是減少接觸最好作法之一。

除了上述兩大層面，羅秉成提到，組織面強化也有其必要，除了高檢署成立打詐督導中心，警政署打詐中心也要設置北、中、南工作站；調查局以往參與較少，此次為了加強懲詐，也同步提升量能，特別針對投資詐欺，此團隊等於透過中央和地方合作強化。

羅秉成說，也因打詐行動要靠跨部會共同執行，因此需要院級專責辦公室，院長陳建仁在院會指示成立院級打詐專案辦公室，他照會內政部、法務部、數位部、金管會等5會加入，每個部會預計派1、2人投入，現已在做行政跟法規作業，月底前有機會成立。

他指出，政府團隊將在院級打詐專案辦公室底下，發揮4面項、20部會的統合協調力量，有相關問題或需要院級解決之事，就能即時反映和處理。

他表示，若打詐五法能在本會期通過，相關人員組織都就位，加上這一波又一波的打擊詐騙集團，做到上游清源、下游積極打詐，產生良性循環，有助緩解跟抑制詐騙橫行，而下半年將進入關鍵期，希望院級專責單位統合各界力量。