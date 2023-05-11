祠路夜市旁一處鐵皮屋內裝潢多易燃物，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

夜市旁鐵皮屋起火「濃煙蔽天」，南投8消防分隊前往灌救。

南投市祖祠路夜市旁一處鐵皮屋下午2時許起火，由於鐵皮屋內的高檔裝潢都是易燃物，火勢在鐵皮屋內悶燒，導致火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際，南投縣消防局獲報派遣中興、南投、名間、爽文、碧興、草屯、雙冬、鳳鳴等消防分隊派水箱車前往灌救。