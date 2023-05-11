夜市旁鐵皮屋起火「濃煙蔽天」 南投8消防分隊前往灌救 14:322023/05/11 中時 楊靜茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 祠路夜市旁一處鐵皮屋下午2時許起火，南投縣消防局獲報8消防分隊前往灌救。（民眾提供／楊靜茹南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 祠路夜市旁一處鐵皮屋內裝潢多易燃物，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際。（民眾提供／楊靜茹南投傳真） 夜市旁鐵皮屋起火「濃煙蔽天」，南投8消防分隊前往灌救。 訂閱影音： 中時新聞網 南投市祖祠路夜市旁一處鐵皮屋下午2時許起火，由於鐵皮屋內的高檔裝潢都是易燃物，火勢在鐵皮屋內悶燒，導致火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際，南投縣消防局獲報派遣中興、南投、名間、爽文、碧興、草屯、雙冬、鳳鳴等消防分隊派水箱車前往灌救。 永和公寓凌晨竄大火 1住戶受困救出無生命跡象 500人清境合歡山兵分17路淨山 共清出2000袋垃圾 日本東京高圓寺阿波舞11日桃園展演 警方祭交管 #南投市 #祖祠路 #夜市 #鐵皮屋 #大火 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南女童過馬路遭撞枉死 歐陽靖點出通病：多數駕駛非常自私 09:192023/05/10 娛樂 懷念台中這味 8旬翁衝百里儘管跌倒也要吃 09:572023/05/11 社會 聯華食大火釀9死 全台各廠勞檢再罰聯華食71萬 10:392023/05/10 社會 強力取締未禮讓行人 台南女童被撞路口2小時開罰6件 12:252023/05/10 社會 台中振興經濟三部曲 物調券打頭陣5月上路 20:222023/05/10 生活 台北市第20屆舒跑杯起跑 5／14交通管制看這裡 14:112023/05/11 社會 日本最大前橋公路休息站 6月底將辧台南特展 12:092023/05/11 生活 製毒集團「戴套」製造690餘公斤毒品 4嫌起訴 11:582023/05/11 社會 花蓮市路口大執法！ 首周取締111件違規「這行為」最多 14:012023/05/11 社會 《傳產》店租造浪者！南投最美咖啡店月租刷新區域天花板 13:582023/05/11 財經 「行人比車子大」！苦苓逆風喊：警察也該取締「不良行人」 11:372023/05/11 社會 傅崐萁與民眾面對面座談 分享建設成果與願景 21:212023/05/10 寶島 議員直指香榭大道太斜釀禍 花縣府：符合道路標準 13:152023/05/10 生活 部落客天后支持「反跨性別」 慘遭網路霸凌輕生享年47歲 08:542023/05/11 娛樂 花蓮城隍廟前開講 傅崐萁與民眾面對面談願景 21:442023/05/10 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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