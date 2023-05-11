筒(鹽)具隆今(11)日受訪時表示，Sony目前持續聚焦高階市場，做出產品差異化，3萬元以上的高階市場是Sony最重視的地方，高階產品最重要得就是創新，用技術支撐創新，讓消費者願意用價格取商品。

展望整個智慧型手機市場，筒(鹽)具隆坦言，今年確實不是這麼樂觀，Sony在緩跌的市場格局中，選擇較具有競爭力的產品進入市場，Sony今年在台灣還是會力拼緩步成長。

另外，就通路布局上，Sony也觀察到，儘管現階段台灣系統業者還是很重要銷售通路，但是空機市場在這幾年也出現成長，整個市場通路版圖出現挪移，這也是Sony必須調整以及注意的地方。

全面升級的Sony Xperia 1 V搭載的處理器是高通Snapdragon 8 Gen2行動平台，搭載新開發的感光元件，其低光源拍攝表現大約是前代機型的兩倍。Sony Xperia 1 V主相機的24mm鏡頭配備採用雙層式架構的CMOS感光元件「Exmor T for mobile」，較前代感光元件大了1.7倍。

Sony Xperia 1 V配備強大的5000mAh電池，即便使用4K螢幕也能連續播放影片約20小時，並支援無線充電，30分鐘即可快速充飽50%電力；此外，Xperia具備獨特的充電優化技術，能確保電池使用3年後依然保有最大容量的80%以上。

售價部分，Sony Xperia 1 V(12GB RAM/512GB ROM)定價為41990元、Sony Xperia 1 V(12GB RAM/256GB ROM)售價為38990元。將自明(12)日啟動預購，5月30日正式開賣。