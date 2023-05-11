79歲奧斯卡影帝勞勃狄尼洛日前接受媒體訪問，脫口爆料自己7度當爸的震撼消息，雖然他本人沒有透露生母的身分，但外媒已在紐約街頭拍到他的華裔女友Tiffany Chen抱著嬰兒散步，猜測這就是影帝的第7個小孩，而Tiffany Chen的身分也隨之曝光。

EXCLUSIVE: Robert De Niro's girlfriend Tiffany Chen cradles their newborn https://t.co/8DefMqFI3g pic.twitter.com/PeTWvS2fwb — Daily Mail Online (@MailOnline) May 10, 2023

英國《每日郵報》報導，勞勃狄尼洛（Robert De Niro）和Tiffany Chen在2015年合作拍攝電影《高年級實習生》（The Intern）時相識，片中勞勃狄尼洛飾演的70歲職場實習生跑去練太極拳，扮演教練的就是Tiffany Chen。2021年兩人被目擊在南法海灘度假，戀情才首度曝光。

Who is Tiffany Chen? Meet Robert De Niro’s girlfriend, mother of his 7th baby https://t.co/YmdG9w2ZsK pic.twitter.com/uzFe8ZbHrD — Page Six (@PageSix) May 10, 2023

在戲外人生中，Tiffany Chen是一位貨真價實的太極拳教練，父親是美國知名太極拳宗師陳至誠，二次大戰後隨家人遷居台灣，29歲往美國發展。Tiffany Chen從小跟著爸爸習武，獲得了許多武術獎牌。26歲那年，她被美國暢銷功夫雜誌《Inside Kung-Fu》選為「年度高手」（Competitor of the Year），接受採訪時她說：「我盡一切努力鍛鍊自己的心臟和力量，不管我身在何處，練習不曾中斷。」

勞勃狄尼洛曾經有過兩段婚姻，與第1任妻子Diahnne Abbott所生下的兒子Raphael現年46歲，並領養妻子前夫的女兒Drena，現年51歲。離婚後，他和前女友生下1對雙胞胎兒子，現年27歲。與第2任妻子Grace Hightower之間則是育有1子1女，分別是25歲的Elliot與11歲的Helen。如今他老來再當爸，老么與大女兒的年紀相差了51歲，眾人得知也紛紛獻上祝福。