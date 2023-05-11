明天（12日）開獎的大樂透頭彩獎金上看4億元，小孟老師在臉書上分享財運最旺前4名星座，依序是雙子座、金牛座、牡羊座、天蠍座，其中第1名的雙子座下注前可準備紅包袋，並紅包上用簽字筆畫上5個三角型，接著再放入3顆小石頭把紅包袋折起來，帶到投注站下注，就可獲得財神爺眷顧。

小孟老師說，明天的好運時辰為中午11點至下午3點和晚上7至9點，建議可尋找住家或辦公室東方的彩券行下注，就有機會把大獎抱回家。

▍Top4：天蠍座

木星落在天蠍座，顯示天蠍座財運將超級旺，若想抱得頭獎建議今天與明天下午3到5時喝陰陽水，因為陰陽水裡面的冷水屬「陰」，代表偏財運，熱水則屬「陽」，代表正財運，所以喝冷熱水加在一起的陰陽水，財富能量就可獲得提升。

▍Top3：牡羊座

海王星落入牡羊座，顯示牡羊座大發橫財機率高，若想加強偏財運，建議可準備一個碗，在碗裡加粗鹽、綠豆、紅豆，接著倒滿水，最後再用一小片樹葉沾碗裡的水，就可幫助淨化且提升中獎機率。

▍Top2：金牛座

太陽進入金牛座本命宮，財氣可望一飛沖天，建議下注前可準備紅包袋，並用剪刀在紅包袋上方剪一個小圓圈，然後帶著紅包去下注，就能招來正能量，獲得財神爺的加持。

▍Top1：雙子座

天王星落入雙子座，顯示有突發財運，財氣能夠灌注全身，建議下注前準備紅包袋，並且在紅包袋上方用簽字筆畫上5個三角型，象徵五路財神，接著再放入3顆小石頭把紅包袋折起來，帶到投注站下注，五三角象徵五福臨門，3顆石頭代表三陽開泰，另外5加3等於8，也代表今天要發發發。