興富發建設文心愛悅建案昨（10日）拆除塔吊時，疑因鋼索斷裂，導致吊臂砸進中捷軌道，釀成1死10傷意外，中捷公司今天公布事發前月台前及事發時車廂內的監視影像，反而引發更大的質疑，從吊臂掉落軌道區到撞上共有40秒的黃金時間，而保全及隨車人員都發現有異狀，為何卻未能緊急停車避免意外發生。對此，中捷代理董事長林良泰指出，一切都按照SOP做，目前也研議未來要在月台上新增緊急煞停按鈕。

根據中捷公司提供的錄影畫面，昨（10日）中午12時27分04秒建商吊臂砸破隔音牆、05秒掉落軌道區，月台上保全率先發現大量粉塵，27分14秒通報站長，6秒後隨車人員進入車廂，26秒時隨車人員看到前方有大量粉塵，當時保全人員也跑上前揮手示意，30秒列車還是離站，2秒後粉塵散去，隨車人員看清障礙物，呼叫行控中心並手動執行停車，12時27分45秒列車撞上吊臂，27分52秒列車才停車。

記者會時媒體提問為何保全發現有異狀卻未疏散乘客，列車還出發？許泰銘指出，當時月台僅能見粉塵且當時還有旅客進出，中捷是自動駕駛，進出站跟開關門都是自動的，當下的狀況有點複雜，會由相關單位調查，今天僅是說明現場始末。

許泰銘表示，自動駕駛全世界設計是一致的，軌道障礙物偵測系統可以觸發停車，該偵測系統裝置在車頭底下，若有物件在軌道上，偵測桿撞擊後才會觸動停車。

許泰銘也解釋，保全在列車即將出發時嘗試揮手示意隨車人員有緊急狀況，但隨車人員當下不了解保全人員手勢，轉頭才看到粉塵、障礙物，當下立即通報行控中心並手動煞停，正在打開蓋板時列車已撞上，行控中心若從電腦操作煞停也須約20秒時間，但隨車人員看到障礙物通報行控中心到撞上僅13秒，來不及在撞上前煞停。

林良泰表示，中捷會持續努力改善，增進安全，目前研議要在月台上裝緊急按鈕，讓事件發生時可以在最短時間內讓列車停下來。