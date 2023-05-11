國民黨立法委員參選人徐欣瑩關心長輩健康，11日上午邀請老萊子社區服務隊到新豐鄉重興社區舉辦免費老人失智健檢，上百位民眾踴躍報名參加。透過生動講座以及腦年齡測試讓大家更認識失智症。會後徐欣瑩並獻給每一位參與者康乃馨肥皂花，預祝媽媽們母親節快樂。

徐欣瑩表示，台灣人口老化，將於2025年邁入超高齡社會，而失智人口也逐年攀升，依台灣失智症協會資料，65歲以上的年長者，推估每12人就會有1人罹患失智症，但卻有高達75％的人尚未被診斷確認，所以她媒合社會資源，分別在新豐、湖口各舉辦一場預防失智講座，希望提供縣民更多元照護。

講師解說失智症的徵兆、判別等正確的醫學知識後，讓民眾進行兩種新型且方便認知檢測小遊戲，約8分鐘就能檢測大腦年齡，讓長輩們了解自己的記憶力、專注力與反應力等大腦認知功能狀態。

老萊子服務隊隊長，同時也是陽明交通大學社區健康照護系研究生黃智筠表示，失智症其實是疾病而非正常老化的現象。舉例來說，若是家中長輩出現像是頻繁健忘，情緒低落或不愛出門、處理個人財物或使用日常用品出現問題時，很有可能是認知功能障礙或進入失智症前期的情況。很多家屬以為人老了都是這樣，而忽略就醫的重要性，若能及早發現即可把握黃金治療時機。

參加的民眾表示，的確時有耳聞身邊長輩有失智症狀，聽完講座啟發大家疾病預防意識，更在趣味互動的遊戲過程中，檢測有無認知障礙風險。