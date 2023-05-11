疾病管制署公布，國內出現第三例新型A流感（H1N2v），為一名住在中部10多歲女學生，因在課餘時到養豬場觀察豬隻活動，因此研判傳染途徑可能是豬傳染給人，目前同住家人均為陰性，該少女也是今年首例新型A流個案。疾管署發言人羅一鈞表示，目前尚未看見人傳人案例，若感染頻率增加，不排除變成豬隻之間的高病原的流感。

疾管署指出，本案為我國第三例H1N2v流感病毒案例，個案近期無出國旅遊史，疫調後有豬隻接觸史，今(2023)年3月13日出現發燒、鼻塞及肌肉痠痛等症狀並於隔日至診所就醫，流感快篩A型陽性，醫師採檢並開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。3月28日自該名女性呼吸道檢體培養後分離流感病毒，針對我國出現第3例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署指出，這名10多歲女學生沒有出國史，今年3月13日出發燒、鼻塞、肌肉痠痛就醫，流感快篩A型陽性，醫師採檢並開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。3月28日自該名女性呼吸道檢體培養後分離H1N2v流感病，為輕症病患，3名同住家人均經檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染。

羅一鈞表示，國內目前累計3例病例，分別在去年、前年各出現一例，皆為住在中部之學齡前女童，家中皆從事禽畜養殖業，今年這個名女同學，和前兩案並非住在相同縣市，且3案的養殖場位置、飼料與豬隻來源、運送車輛行走路徑等皆不相同，研判3案無關聯性，屬於散發個案。

針對我國出現第3例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

至於感染途徑，羅一鈞表示，由於該名學生會在課餘時前往養豬場觀察豬隻，因此研判可能是豬傳人，或是環境間接感染。目前尚未觀察到人傳人案例。但他也表示，若感染的頻率增加，不排除變成豬隻間高病原的流感，增加人傳人的風險，。因此提醒，還是要避免禽畜的接觸，也會持續針對禽畜工作者加強流感疫苗的接種。

疾管署表示，H1N2v為存在於豬隻之低病原性流感病毒，偶有人類感染報告案例，且多為輕症。全球自2011年迄今累計至少47例H1N2v流感確診病例，以美洲地區41例為多，部分病例具豬隻接觸史或暴露於受汙染環境，尚無透過食用肉品感染案例。本次由病患所分離之病毒基因序列，與本土過去於豬隻分離之H1N2病毒株較為接近，但不相同，對目前公費流感抗病毒藥物敏感。