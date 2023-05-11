兩性專家欣西亞，常透過社群平台暢談男女私密話題，因此被譽為「性愛教官」，不時幫忙網友解決疑難雜症的她，近來收到私訊求救「另一半偷跑去按摩店怎麼辦」，她先是給出兩大建議，但不免感概：「人都走心了，要挽回總是比較難」。

欣西亞表示若發現另一半偷跑去按摩店，得先調查是否消費都指名同一個小姐，若沒有找特定對象，推測只是純粹花錢找刺激，跟店內小姐並沒有情感交流，僅是購買「性服務」而已，倘若有固定對象，難保久了會產生情愫，等有感情之後，要再挽回恐怕就有難度。

欣西亞指出下一步就是雙向溝通，她指出接過案例就有夫妻性生活無法配合，或是某方有特殊性癖好卻不敢開口，只能花錢才能釋放自己，藉此滿足所要的需求，接著提醒若得知另一半去按摩店或買春，在崩潰之餘，不免往好處想，那就是彼此能夠好好夠通，了解彼此對性的需求，接著討論如何能調整到更好狀態。

對此，網友紛紛回應：「當然是開始計算財產跟求償金額」、「既然被發現了，就要接受老婆任何的做法」、「結了婚，應該好好工作，養活一家人，怎麼還有精力上奇怪的店做奇怪的事情」、「不管哪一種我覺得都是背叛婚姻」、「老婆就算會108招，老公還是想換口味啦」、「看老公喜歡哪間店，去應徵按摩師，之後遞名片給老公」。