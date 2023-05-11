台中捷運綠線豐樂公園站昨(10日)發生重大意外。鄰近興富發建築工地塔式吊車吊臂斷落砸中中捷軌道，釀成車廂撞上害1死10傷慘劇，其中靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸當場身亡，家屬及興富發建設代表今(11日)天重回捷運月台現場招魂，場面哀戚。

靜宜法律助理教授林淑雅魂斷中捷，家屬月台招魂場面哀戚。

吊臂落軌道砸穿車廂！中捷公司曝證據：發現異狀到撞上僅13秒
中捷車廂驚恐40秒畫面曝光 吊臂砸穿車廂引粉塵 乘客驚恐奔逃
靜宜追悼教授林淑雅 學生淚憶：好想再看到她的招牌笑容
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