直播》靜宜法律助理教授林淑雅魂斷中捷 家屬月台招魂場面哀戚 14:392023/05/11 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 直播》靜宜法律助理教授林淑雅魂斷中捷，家屬月台招魂場面哀戚。(中時新聞網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中捷運綠線豐樂公園站昨(10日)發生重大意外。鄰近興富發建築工地塔式吊車吊臂斷落砸中中捷軌道，釀成車廂撞上害1死10傷慘劇，其中靜宜大學法律系助理教授林淑雅不幸當場身亡，家屬及興富發建設代表今(11日)天重回捷運月台現場招魂，場面哀戚。 靜宜法律助理教授林淑雅魂斷中捷，家屬月台招魂場面哀戚。 訂閱影音： 中時新聞網 吊臂落軌道砸穿車廂！中捷公司曝證據：發現異狀到撞上僅13秒 中捷車廂驚恐40秒畫面曝光 吊臂砸穿車廂引粉塵 乘客驚恐奔逃 靜宜追悼教授林淑雅 學生淚憶：好想再看到她的招牌笑容 #中捷 #興富發建設 #吊臂斷落 #砸中捷車廂 #哀戚 也許您會感興趣 推薦閱讀 吊臂砸穿中捷！占星師驚「最安全的竟出事」示警還有9大災難 10:242023/05/11 運勢 教授搭中捷喪命、3歲童被輾斃 法律學者悲：台灣人命不值錢 09:372023/05/11 生活 中捷監視器畫面曝！她成功躲過一劫 網驚：天選之人 13:182023/05/11 生活 助理教授林淑雅命喪中捷！台大恩師曝她生前「特殊過往」：非常優秀 08:062023/05/11 社會 建商吊臂砸中捷1死10傷 漏夜搶修今早全線通車 09:112023/05/11 生活 3歲童車禍亡、教授魂斷中捷 學者痛批：我們是住第三世界嗎？ 13:262023/05/11 生活 興富發釀災》子公司齊裕5年挨罰1400萬 勞部：全面勞檢29處工地 14:252023/05/11 生活 吊臂落軌道砸穿車廂！中捷公司曝證據：發現異狀到撞上僅13秒 10:172023/05/11 社會 斷落吊臂砸中捷車廂1死10傷 現場施工8人移送罪名曝光 09:472023/05/11 社會 中捷車廂驚恐40秒畫面曝光 吊臂砸穿車廂引粉塵 乘客驚恐奔逃 09:272023/05/11 社會 以中捷為戒！ 張善政：嚴查重罰興富發10建案 捷運沿線3天內盤查 14:072023/05/11 生活 吊臂砸中捷震驚全國 大學生體驗工安活動感受深 13:162023/05/11 生活 吊臂砸中捷害1死10傷 台南全面啟動塔式起重機工地安檢 13:162023/05/11 社會 吊臂撞列車釀1死10傷 中捷將對建商求償至少2億 10:092023/05/11 社會 姓名遭誤植！民進黨許淑華聲明「從未收受興富發捐款」：不排除提告抺黑者 11:572023/05/11 政治 靜宜追悼教授林淑雅 學生淚憶：好想再看到她的招牌笑容 11:262023/05/11 社會 天降吊臂砸穿中捷！吊車公司8工人用「這3罪」移送 09:122023/05/11 社會 建商吊臂砸車廂來不及煞停 中捷公布監視影像：過程僅13秒 11:092023/05/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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