被屁孩拿來亂玩的三角錐放置於彰化縣大村鄉山腳路的超商前。（孫英哲攝）

彰化縣大村鄉一群年輕人三更半夜將馬路當遊戲場，拿著三角錐亂丟，還把三角錐當大聲公，對著來往車輛叫囂，並拍下這些離譜行徑。今天社群平台曝光上述影片，民眾看了直呼「太離譜，沒教養的屁孩！」轄區警方強調，雖尚未接獲相關報案，但將依影片內容追查，依法開罰。

LINE社群的「彰化踢爆網」群組今天流傳多段該群年輕人三更半夜在馬路嬉戲的影片，包括駕駛一輛白色轎車在大葉大學校園內跨越雙黃線行駛，把手伸出天窗外拍照；第二段影片則是幾名年輕人駕駛無懸掛車牌的凌志紅色轎車，在彰化縣大村鄉山腳路違規迴轉。

其他曝光的影片還包一名年輕人騎著公共單車在大馬路逆向、嬉鬧，另有一名年輕人拿著三角錐在馬路嬉鬧，先是對著同行騎機車的友人丟擲，之後又拿著三角錐當大聲公，對來往車輛叫囂，種種無聊又離譜的行徑讓人看了直搖頭。

民眾表示，該群年輕人應該是附近大學的學生，常可看到一些大學生三更半夜在超商前聚集嬉鬧，玩歸玩，若影響到別人，危及到別人的安全，就不太好了。另有民眾說，這些年輕人可能有喝酒，該路段三更半夜雖然車較少，但這樣玩得無法無天，也太離譜、太沒智商了。

轄區的村上派出所副所長蕭廖順指出，該所雖尚未接獲上述年輕人在馬路嬉鬧的相關報案，但包括行駛未懸掛車牌車輛、違規迴轉，以及在馬路上丟擲三角錐等行為，都可能有違規及涉及《刑法》公共危險罪嫌，該所將根據影片內容展開追查，並依法開罰。

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