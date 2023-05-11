UNIQLO攜手潮流女神Julia吳卓源為UT量身打造專屬主題歌曲《世界潮我看》。（UNIQLO提供）

夏季腳步來臨讓繽紛色系服裝紛出籠，日本服飾品牌GU今年春夏推男女適穿「襯衫系列」，不僅有「基本經典款」、「Oversized寬鬆款」等兩大人氣版型，更有牛仔、泡泡紗、亞麻混紡等多元材質，全系列多達10款單品可以隨心挑選及搭配。UNIQLO則推全新三大潮酷系UT，橫跨藝術、潮玩與動漫三大領域翻玩經典之作，更首度攜手潮流女神Julia吳卓源為UT量身打造專屬主題歌曲《世界潮我看》，品牌官方還為此舉辦與女神共創MV的特別企劃，只要上傳一張擺出指定有趣動作的照片，就有機會與吳卓源一同入鏡MV，搭配豐富抽獎多重好禮。

GU分享「襯衫一週穿搭指南」，並邀請新生代演員各務孝太及陸夏穿上不同款襯衫，展現夏天時尚魅力。好比「男裝開領襯衫」及「男裝DRY開領襯衫」的V領設計讓襯衫看起來不過於單調，「Easy Care機能」就算洗後也不易起皺，不必額外花時間整燙，出門前簡單搭配「中線直筒褲」或是「輕便九分褲」，就能展現較為正式感的風格。

迎接週末就可做休閒變化，Casual Friday的穿搭可以輕鬆但不能隨便，GU推薦穿上時下最流行的工裝風，不管是潮男或潮女都能輕鬆駕馭。「男裝oversized工作襯衫」擁有工裝直線感的寬鬆版型，工裝風三層車線、胸前機能口袋等細節增添設計感，搭配牛仔褲、寬版工作褲都十分適合；女生也可選擇內搭短版的迷你T恤，更能拉長身形比例；再搭配帽子、飾品或是厚底廓爾喀涼鞋，更加點綴整體造型。

POP MART 泡泡瑪特UT，590元。（UNIQLO提供）

UNIQLO 12日推兩大話題之作，包括泡泡瑪特聯名UT，本次以親子裝為設計，讓女孩Molly躍身主角，展現各種多采多姿的生活樣貌，可愛造型搭配鮮豔色彩超吸睛，單筆消費含本系列UT還可獲得限量徽章；同日更有超高人氣的《進擊的巨人》UT好評補貨。

另外，羅浮宮聯名UT再推新作熱賣中，本次與巴黎先鋒視覺藝術組合M／M Paris合作，透過「拼接」手法重新詮釋羅浮宮經典館藏，如蒙娜麗莎以及金字塔建築，賦予大師名作潮流新貌；6月2日也將迎來經典動漫作品七龍珠系列UT，本次聯名系列UNIQLO集結經典場面，每一款都是粉絲美好回憶，另有童裝設計大人小孩一起穿，讓親子生活創造更多話題。