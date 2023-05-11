台灣燈會落幕，民眾關心燈飾作品去留，目前有29件燈會作品申請典藏，已全數媒合完成，北市觀傳局表示，高達12公尺的「未來‧穿梭‧兔子洞」，已重新佇立於文山區永建國小，鼓勵孩子為自己打拚，校方也說，學生很喜歡，下課後會圍在作品旁玩耍。

觀傳局表示，今年2月1日起開放29件燈會作品申請典藏，已全數媒合完成，萌到不行的「Hi Hide」現置於金門縣林務所開放參觀，「榮容」也分別續留在台北市東區商圈及遠赴台東縣池上大坡池續展，另外，「光城」、「城市光點」、「記憶之河」、「兔兔餐包」等也在台東縣池上鄉繼續點亮，「人人Hito」、「仁愛帆城」則轉往新北市客家文化園區續展。

「仁愛帆城」現存新北市客家文化園區，豐富園區藝術景觀。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

觀傳局也說，高達12公尺、受矚目的作品「未來‧穿梭‧兔子洞」，已重新佇立於文山區永建國小，象徵通往人生道路不同的發展，鼓勵孩子為自己打拚，開創美好未來。校方表示，學生都非常喜歡兔子造型的作品，下課後也都會圍在作品旁玩耍。

觀傳局說，作品「門紅」移至台北市文山區木柵公園，「祖靈6號」移到北投凱達格蘭文化館增添原民文化特色；東區敦化南路的光環境因氛圍感十足，北段燈飾現地保留，南段燈飾則移至台北市錦北公園、麗水公園、仙跡岩步道入口、北市動物園及台中麗寶樂園；其他作品也將於規畫後展出。