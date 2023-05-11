36歲泰國男星甘塔彭布姆讓拉（Kantapong Bumrungrak）9日出席活動時，突然臉色發白，下秒就昏倒在地，雖然緊急送醫，但目前仍查不出病因，目前還在加護病房治療，情況不明令人憂心，他的德國籍妻子難過在IG限動發聲，希望外界能替丈夫集氣，盼他早日清醒。

甘塔彭布姆讓拉外型帥氣，身體精實、健壯的他，9日出席購物中心「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）活動時，突然臉色發白，下秒就昏倒在地，當場失去意識，雖然緊急送醫，但仍查不出病因，目前尚未清醒，還在加護病房治療，情況不明令人憂心，經紀人已取消他全部工作。

他的德國籍妻子難過在IG限動發聲「請幫我們集氣，我們可以戰勝這一切，你很堅強」，網友也紛紛到甘塔彭布姆讓拉IG留言，希望他能趕快清醒、早日康復。

甘塔彭布姆讓拉（Kantapong Bumrungrak）妻子發文求集氣。（圖／Instagram）

36歲甘塔彭布姆讓拉集結演員、主持人和歌手身分，出道後成為泰國第7電視台旗下藝人，演出多部電視劇，累積高人氣，事業得意的他，2020年和德國妻子Kitty結婚，同年底在德國迎接女兒出生，組成一家三口。