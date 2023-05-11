警方提醒假交友結合假投資詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方提醒假交友結合假投資詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

新北市一名35歲黃姓女子，日前在臉書「新手爸媽」社團認識一名男子，雙方加LINE私聊一周後，對方向黃女表示可一起做任務賺錢，聲稱先開通LINE Pay功能，再加入在線客服，依照客服指示即可做任務賺錢。

黃女不疑有他加入LINE暱稱「在線客服ID」，隨即該在線客服便提供一amazon連結網址，黃女先以LINE Pay匯款21筆至對方指定帳戶做任務，一開始的確有獲得報酬，但經過一個半月後無法點選連結交易，待對方又提供另兩個投資任務網站連結，並以需儲值、支付保證金、違約金等話術要求黃女續加碼投資，黃女以網銀轉帳14筆至對方指定帳戶後，對方更進一步指示她購買5筆USTD虛擬貨幣，直至黃女無法領出款項時才驚覺被騙，痛失600萬元。

另一名46歲許姓行政助理，上周在IG上認識一名男子，並加該男LINE暱稱「時光不老」為好友，兩人相談甚歡，「時光不老」向許女介紹投資虛擬貨幣，要求許女下載BX-Exchange、MAX及Wallet等APP購買比特幣，許女前後以網路轉帳13筆計340萬元投資，直到無法領出款項也連絡不上對方才驚覺遭詐。

警政署統計，今年4月1日起至5月1日止投資詐騙案件計595件，較去年同期469件增加27.41％。詐騙集團利用臉書、IG或交友App作連結，再透過LINE通訊軟體加好友聊天，進一步引薦投資管道，等到被害人發現被騙後，往往愛情跟金錢已落得兩頭空。

刑事局為吸引民眾關注詐騙案件、更加認識詐騙手法，11日與17LIVE直播平台合作，今晚8點將推出反詐騙直播節目「17大轟詐－遇到詐騙不用怕！」，除了由知名主持人黃豪平分享自身遭詐經驗，更有人氣直播主以詐騙心理測驗等趣味互動遊戲，以寓教於樂方式傳遞防詐資訊；刑事局預防科警務正也會在節目中剖析各式詐騙手法，提供最有效的防詐教戰守則。