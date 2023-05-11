過去有逾48萬件註銷車牌未繳回，部分仍違規使用，且發生交通違規，累犯情形嚴重，危及道路行車安全，監察院昨日糾正交通部公路總局，公路總局今（11）日表示，將持續檢討減少號牌註銷、並強化收繳機制。

監察院昨日發布新聞稿指出，審計部於110年度中央政府總決算審核報告中指出，2020年以前已註銷尚未收繳車輛牌照有超過逾61萬輛，截至2022年12月底止雖已降至48萬6370輛，惟其中屬於2006年（含）以前已註、吊銷牌照未繳回者，計有31萬9767輛車，占比高達65％，部分仍違規使用且發生交通違規事件，並係累犯情形嚴重，危及道路行車之安全。監察院交通及採購委員會、內政及族群委員會聯席會議9日通過監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳提案，糾正交通部公路總局。

公路總局今日表示，若車輛牌照已遭註銷仍違規行駛道路或於道路停車者，依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

公路總局統計，車輛遭註銷牌照以「車輛逾期檢驗」為大宗，占95％，公路監理機關皆會用簡訊及明信片等方式通知車主前往檢驗，若逾期未檢驗，後續開立違反道路交通管理處罰條例第17條通知單時會併同以簡訊通知車主；另於註銷號牌前1個月也再以簡訊通知車主盡速前往檢驗，以降低車輛逾檢而遭註銷牌照情形。

針對註銷牌照收繳作為，除函請警察機關加強稽查取締嚇阻違規外，各地公路監理機關已結合地方停管處與警察單位，建立註銷號牌即時通報取締機制，於停車管理員鍵入停車車號時，即時檢核註銷牌照黑名單，進而推播通知警察機關即時前往開單移置保管該車輛，106年至111年已收繳註銷牌照數計4萬9460輛。

111年以前遭註（吊）銷牌照車輛數計有226萬2339輛車，已收繳177萬5969輛車之號牌，收繳率78.50％。公路總局呼籲註銷號牌車主勿心存僥倖，應將註銷號牌儘速繳回公路監理機關，以免受罰並遭移置車輛。

公路總局提醒，汽車所有人應依行車執照上指定日期完成驗車以確保行車安全。若車輛牌照遭註銷亦應儘速將號牌繳回裁決機關或公路監理機關，切勿使用註銷牌照行駛道路，以免受罰。