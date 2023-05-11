韓國知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進）最近邊徒步環台邊直播，發生不少軼事，話題性十足，連過往的直播片段也被翻出，其中2018年企鵝妹大方露出全素顏，被粉絲戲稱「女生都是騙子」時，她笑笑地承認：「我就是騙子」，這段畫面流傳至今仍被網熱議。

企鵝妹2018年開實況直播自己的化妝過程，影片中，她綁著馬尾，以全素顏的面貌入鏡，只見膚質狀況不錯，與完妝的模樣相去不遠，只是較為無神。企鵝妹透露自己有紋眉，瀏海是靠髮片，接著當著鏡頭開始塗塗抹抹，陸續補齊粉底、修容、睫毛和口紅，最後以完妝的樣貌出現，顏值再升級。

企鵝妹忙著化妝之餘，不忘跟粉絲互動，看到網友開玩笑稱「女生都是騙子」時，企鵝妹笑笑地承認：「我就是騙子」，直率的反應逗樂大批網友，圈粉無數。

企鵝妹上月底挑戰徒步環島，引起外界關注，還有不少粉絲大方送禮，其中一名暱稱為「茶爸」的金主，被鄉民發現14天內花了超過20萬台幣在企鵝妹身上，更有知情人士猜測企鵝妹這趟環島行，光是「抖內」就可以買房。不過，企鵝妹環島過程中，頻被狂粉攔截、跟蹤，連吃飯都被打擾，讓她有種被當猴子耍的感受，正式公告往後只接受拍照和簽名，過多的要求均婉拒。