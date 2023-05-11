由圖可見該電桿下陷嚴重，連指示牌部分都已陷入。（徐佑昇攝）

基隆市議員曾怡芳11日於議會對都發處質詢時指出，七堵百福社區10日晚間發生停電問題，經查竟然是電線桿「整支下陷」導致，且該電桿臨近建案旁，懷疑可能是建商施工有問題。曾表示，下陷的電桿緊鄰住家，且附近民宅已產生龜裂，擔心會出現類似台中捷運的工安意外。對此基隆市都發處長謝孝昆回應，對於中捷的意外非常重視，將會盡快會勘調查，確保民眾安全。

市議員曾怡芳進行會勘，由圖可見工地附近民宅地面已因傾斜產生裂縫。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

工地附近民宅地面疑似因施工產生嚴重裂縫。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

工地附近民宅樑柱亦產生裂縫，相當危險。（曾怡芳辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

市議員曾怡芳表示，在七堵區百福社區附近，10晚間突然發生停電情形，影響非常多住戶。後來經過調查，竟然發現是一支電線桿疑似受到地面下陷影響，整支陷落到地下導致。而該電桿緊鄰正在進行的新建案，就她了解，現在正在開挖地下室的工程，懷疑有施工瑕疵問題。

曾認為，雖然電力已恢復，但經徵詢專業人士意見，該電線桿下陷若沒有妥善處理，恐怕會導致更嚴重的問題，更何工地旁邊就是五堵國小和住家，居民都相當擔心。有鑒於近日台中捷運發生重大死傷的工安意外，七堵區目前也有很多新建案也正在進行，希望都發處用更高標準來檢施工安全問題。

都發處長謝孝昆表示，對於中捷工安問題相當重視，將會盡速辦理工地會勘，守護市民安全。（徐佑昇攝）

對此都發處長謝孝昆回應，對於台中捷運發生重大工安意外，市府也相當重視，都發處10日就有立刻盤點基隆市的大型塔式起重機，發現有中山區1處，將會前往稽查，至於議員提及的百福公園附近一帶發生損鄰問題，他也會派同仁進行會勘了解，務必要確保民眾與施工安全。

曾怡芳於會後進行訪查，發現該處緊鄰民宅已出現多處嚴重傾斜與龜裂情形，若再繼續施工恐不堪設想，而建商卻表示等施工告一段落再說。曾當下要求市府必須讓建商立即停工，並要都發處盡速辦理會勘。都發處表示12日上午十點半將會盡速進行會勘，了解損害並調查。