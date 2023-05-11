台股今天跌停家數大於漲停家數，上市類股中，生技股跌幅最重達3.46%；收紅類股僅有金融、油電及觀光類股。台積電(2330)收盤最終未能守住500元，以499元收盤；千金股信驊(5274)紅翻黑，收盤下跌60點；上市及上櫃跌幅最重的類股都是生技股，其上市櫃收盤有11檔跌停，包括:南光(1752)、視陽(6782)、訊聯(1784)、優盛(4121)、中裕(4147)、創源(4160)、杏一(4175)、雙美(4728)、明達醫(6527)、慧智(6615)、盛弘(8403)等。

法人指出，目前台灣的出口衰退已經出現警訊，企業獲利也有下修跡象，未來若勞動市場的失業率攀升，將會進一步出現經濟萎縮的情況，今年台灣的濟成長率保2%無望。

在國際事務上留意，美國貿易代表戴琪計畫在5/25~26底特律舉辦的APEC活動上與中國商務部長王文濤會面，這將是年初爆發中國間諜氣球事件以來，美中最高級別的官員會晤。實際上，中國外交部長秦剛5/8才在北京會晤美國駐中大使Nicholas Burns，這是秦剛就任以來首次，表明中國有望恢復更多高級別的官員談話。G7成員國的財長與央行行長 5/11~13將齊聚日本新瀉舉行會議，預期討論金融穩定、債務上限、供應鏈、新興市場債務、俄烏戰爭、加密貨幣等議題。