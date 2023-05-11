國民黨主席朱立倫今表示，國民黨確定會於17日推出2024最強總統候選人。對此，新北市長侯友宜今總質詢時被問及是否知道此事，他表示「我看到新聞才知道這件事」，他在新北市13年，新北市做大市做大事，若能為新北市多做一些大事，讓新北市發展快一點，這是你我心願，至於議員問及若參選是否會公告周知，侯友宜說「不論在哪個位置，我會念茲在茲，讓新北市進步永續發展」。

民進黨市議員張維倩表示，朱立倫今稱下周會提出最強總統人選，是否有跟朱聯繫？對於市民寄與的厚望，有何想法？侯友宜表示，他這段時間都在市議會總質詢，全力準備資料，他為新北市做更多事，讓效率、經濟、福利有更多資源，照顧更多人，大家一起努力。

陳追問是否有信心？侯說，他這輩子守護國家，為台灣這塊土地共同打拚，任何事情都會義無反顧，努力為這塊土地做得更好。

市議員邱婷蔚則針對總統民調提問，她說，最近民調問及，「賴清德、侯友宜、柯文哲，最希望誰當總統？」民調結果顯示，賴35.2％侯24％柯25.6％，柯略贏侯。侯友宜表示，不管民調高低，不是那麼重要，重要是為新北市創造更多發展空間。

不過，邱婷蔚追問，距離公布參選人僅剩6天，別人都在造勢，但都跟朱立倫沒聯繫，真的很擔心。侯回，職位高低不重要，每個職位都可做事，最重要是好好做事。

邱也舉另一民調稱，侯市長在「國民黨由誰參選對國民黨較有利」的民調中，民調遙遙領先另一人選12％，她強調，「您是藍正宗的，您是國民黨籍，您才是藍營選總統選情較有利」。對此，侯說，我們都會為新北市努力做事。

邱追問其進軍中央後，是否會特別關照新北市，侯說，他在新北市工作13年，跟議員、新北市都有很深感情，能為新北市多做事，是他該做的。

另外，針對市議員陳永福問，承受壓力比柯文哲等人大，是否覺得有能力的人會被怨妒、攻擊。侯友宜強調，把別人所謂的攻擊轉換成鼓勵，向前走，他面對每次槍戰，永不害怕，他知道一定會打勝仗，面對窮兇歹徒黑道，最怕對自己沒信心。

侯友宜說，我們這輩子顧台灣、中華民國，讓這塊土地更好，這是全台灣的心願，有責任讓下代永續繁榮安定走下去，我一生做事是為中華民國、台灣這塊土地所有人，用這樣的精神繼續向前走、努力打拚。