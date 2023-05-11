民眾黨立委賴香伶原定9日赴大陸參加參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」，卻被通知台胞證遭註記失效、無法入境。對此，大陸國台辦新聞局11日回應說明，「關於賴香伶女士日前來大陸無法入境事，大陸有關方面已向當事人說明情況。我們歡迎賴香伶女士方便時來大陸參訪，並提供相關協助。」

民眾黨黨主席柯文哲10日下午受訪時表示，關於賴香伶去大陸被原機遣返，兩岸交流本於對等尊嚴之原則，發生這種事情需要看國台辦說明的結果，再來決定如何回應。

據民眾黨方面表示，賴香伶原訂本月9日赴大陸參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」。在廈門機場入境時遭大陸海關指出，台胞證已遭到註記失效，最終無法入境，強調該事件除影響個人權益，也不利於兩岸交流互信，

民眾黨也補充，該活動是由台灣道教協會邀請，屬於大型宗教交流，台灣共有數百人前往參加。賴香伶則因具有民眾黨客委會主委身分，依規定先向黨中央報備獲准後前往，一切按程序處理。