李姓男子擔任台南某間國小的警衛長達10年，未料2019年間李男讓女童進警衛室看電視，卻趁機偷摸女童的下體還強吻，直到女童接受性別平等教育課程時向老師訴說，全案才曝光。台南地院審結，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，李姓男子在台南某間國小擔任警衛長達10年，2019年任職期間趁著警衛室外無人，李男邀請該校女童進警衛室看電視，並趁機伸手偷摸女童胸部、肚子，還將手伸進女童內褲中撫摸下體，強吻女童。直到女童3年後上性別平等教育課程時，在課後向老師鼓起勇氣提及事發經過，經由師長通報，全案才曝光。

對此，李男坦承，曾邀請女童進警衛室看電視，也承認有撫摸女童胸部、肚子及親吻嘴巴，唯獨否認撫摸女童下體，稱先前在開庭準備程序時認罪，是因為想嘗試和解，實際上他並沒有摸。

台南地院審理時，法官勘驗女童的證詞，認為證述始終如一，若非親身經歷且記憶深刻，實在難以在每次接受訊問時說出相同證詞，故採信女童證詞，審酌後，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年。可上訴。