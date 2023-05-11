陸商務部長王文濤會見美駐華大使 交換中美經貿意見 14:582023/05/11 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸商務部長王文濤11日會見美駐華大使伯恩斯。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸商務部11日消息表示，大陸商務部部長王文濤11日應約會見美國駐華大使伯恩斯，雙方就中美經貿關係和各自關注的經貿議題交換了意見。 美阻擋無效 巴拿馬稱達連隘口無證移民激增 質疑數位身份證有違隱私 58人敗訴 政院說話了 黃天牧看好「以銀行為主」金控獲利 緊盯二大變數 #王文濤 #美國 #駐華大使 #經貿意見 #大陸商務部 也許您會感興趣 推薦閱讀 布林肯籲讓台灣參與WHA 外交部：展現美國強勁支持 09:572023/05/10 政治 大陸與厄瓜多簽署自由貿易協定 12:522023/05/11 兩岸 吳釗燮爆氣連5嗆！被問美國要炸台積電 怒回：剛已說明 10:332023/05/10 政治 黃子佼被指「給意見卻強詞奪理」發長文認：心情受影響 17:482023/05/10 娛樂 美國紐澤西一戶民宅被隕石砸穿 可能來自哈雷彗星 23:152023/05/10 國際 中美新冷戰若爆發 陸學者：歐洲將是主戰場 11:132023/05/11 兩岸 王建民親吐「腳傷真正原因」 2年復健過程坦言：心很累 12:492023/05/11 體育 疫情時期擋移民規定將告終 拜登坦言邊界「將陷入混亂」 12:542023/05/10 國際 蔡英文出席APEC？吳釗燮坦言：難度極高無比 12:252023/05/10 政治 哈佛教授：共軍實力增強、美議員訪台 削弱「雙重威懾」戰略 10:422023/05/10 兩岸 Google推出首款摺疊手機 主打業界最薄這4國首波開賣 14:012023/05/11 科技 元宇宙經濟貢獻 每年上看7,600億美元 22:392023/05/10 財經 美國PCAOB：在美上市中國公司的審計工作 存在嚴重缺失 10:432023/05/11 兩岸 《金融》劉憶如示警 台灣出口連8衰有貓膩 14:592023/05/10 財經 拜登正式下令 5／12起入境美國免疫苗證明 07:422023/05/10 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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