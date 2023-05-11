台中捷運豐樂公園站附近昨（10）日發生興富發建案塔吊吊臂砸落中捷車廂事件，引發社會關注。逢甲大學運輸與物流學系專任助理教授洪百賢今受訪表示，物體突然從高空掉落，這13秒的時間確實很難讓人足夠反應及操作；這已超越SOP正常情況，此類特殊情事通常需要至少20秒以上的反應時間。

從新聞媒體上的畫面來看，物體掉落後車子才撞上去，如果只有13秒的時間其實也很難去操作，而且此事發生的幾率與嚴重性，都是在SOP中少見的情況，所以可能很難及早去處理。

至於目前全世界自動駕駛的軌道系統，是否都沒有高空入侵障礙物偵測系統？洪百賢表示，一般是比較少見的，畢竟要從天空上掉下一個異物，這機率本身就不大，所以一般較少針對此狀況去做偵測。像高鐵那種是針對異物侵入的「全線有柵欄」設計，有異物進入之後就會反應，這取決於各系統成本及SOP考量，要不要裝設並無一定的要求與絕對的標準。

針對捷運車廂內有強制停車按鈕，隨車員要啟動駕駛蓋板，是否反應機制出了問題？洪百賢認為，這應該不是「反應機制」，而是整個SOP可能可以這樣操作，但重點還是在於，這13秒的時間，夠不夠隨車人員去做這樣的反應？這點就經驗上來看，可能促使該人員採取保守作法。洪強調，一般就這種特殊狀況，就SOP而言大概都需要20秒以上。

假設當時車廂內有民眾按了煞車裝置，捷運是否會停？洪百賢解釋，照理來說該裝置就是讓車子緊急停止，理論上來講任何人都可以讓車子停下，但是要看設備是否能夠讓民眾操作，有些可能會有上鎖的機制。煞車裝置可以在行進間停止，但運作的方式會是先減速再停止，而不會「立刻煞停」。