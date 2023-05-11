國道5號旁的側車道是宜蘭縣往返南北地區的重要道路，但側車道與國5不同，往南僅到冬山鄉，並未開通到蘇澳再從交流道旁為出入口，宜蘭縣議員謝正信今天（11日）質詢交通處，指蘇澳鎮民被當成二等國民，要求開通，才能符合鎮民的期待。

謝正信指出，國5宜蘭段兩側平面空間布設各2車道的側車道，提供地區性短程交通使用，可避免短程交通利用國道上下而影響主線車流順暢，這條側車道也是宜蘭縣內南北向的重要交通幹道。

他質詢交通處說，但側車道往南只到冬山鄉，並未從冬山延伸到蘇澳鎮，短短的1.6公里為什麼不接起來？縣府雖然有開闢國5銜接自強路的拓寬，但蘇澳鄉親需要的是縱向路網，而非只有橫向的自強路等路網，且一路上共有12個紅綠燈，便捷性遠不如側車道。

謝正信要求縣府，盡速啟動國5宜蘭段冬山至蘇澳側車道的開闢，並要求副縣長林茂盛主持辦理現場會勘。

對此交通處長王明輝表示，縣府曾針對側車道延伸到蘇澳一事初步討論，但不論何種方案都要跨越新城溪，工程難度較高，且會經過現有的國道匝道系統、蘇澳休息區等，在土地使用上仍須經討論，謝議員提及的側車道往南延伸，縣府將作通盤的討論。