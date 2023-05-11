鴻海2023年首季合併營收1.46兆元，季減25.5％、年增3.9％，營業利益405.23億元，季減8.39％、年增達10.51％，雙創同期新高。惟受業外轉虧0.2億元拖累，歸屬母公司稅後淨利128.24億元，季減達67.92％、年減達56.45％，每股盈餘0.93元，雙創近3年低點。
觀察鴻海首季獲利「三率」表現，毛利率、營益率同步「雙升」至6.04％、2.77％，分創近5年、近6年同期高點，本業獲利能力明顯提升。不過，受業外轉為虧損拖累，淨利率則「雙降」至0.88％，創近3年低點。
鴻海(2317)董事會通過2023年首季財報，象徵本業獲利的營業利益405.23億元，改寫同期新高，本業獲利淡季續強。惟受業外顯著轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙降」至128.24億元、每股盈餘（EPS）0.93元，反雙創近3年低點。
鴻海2023年首季合併營收1.46兆元，季減25.5％、年增3.9％，營業利益405.23億元，季減8.39％、年增達10.51％，雙創同期新高。惟受業外轉虧0.2億元拖累，歸屬母公司稅後淨利128.24億元，季減達67.92％、年減達56.45％，每股盈餘0.93元，雙創近3年低點。
觀察鴻海首季獲利「三率」表現，毛利率、營益率同步「雙升」至6.04％、2.77％，分創近5年、近6年同期高點，本業獲利能力明顯提升。不過，受業外轉為虧損拖累，淨利率則「雙降」至0.88％，創近3年低點。
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