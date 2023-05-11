雲林縣議會議長沈宗隆，因涉達德集團2600萬元綠能收賄案在押，檢方日前聲請延押，本月9日雲林地方法院開延押庭，但並未在當天宣布結果，院方表示將在2個月羈押期滿前，以書面方式告知當事人裁定結果，11日地院發表聲明，裁定沈宗隆、達德下游包商鍾慶郎延長羈押2個月。

雲林地院表示，因案件尚在偵查中，基於偵查不公開原則，僅就社會大眾關心，且為法官決定是否延長羈押的重要部分說明，本案檢察官因沈、鍾羈押即將於本月16日到期，於是在到期5日前聲請延長羈押，本院合議庭即於9日開庭訊問沈、鍾2人。

地院說明，法官聽取檢察官、辯護人及沈、鍾的意見後，斟酌檢察官於羈押期間的調查作為，仍足以顯示在本案中沈、鍾仍有羈押的原因及必要性，所以裁定延長羈押2個月。

沈宗隆家屬強調，檢方所提的理由不存在，沈並無串證之虞，理應停止羈押，將考慮抗告。

雲林地檢署表示，沈、鍾2人仍有勾串滅證之虞，涉案重大原因尚未消失，為鞏固證據力，擴大偵查範圍，有必要加以延長羈押。

達德集團在雲林開發綠能，沈宗隆等人涉收賄2600萬元，3月9日遭雲林地檢署聲押，雲林地方法院裁定沈交保後檢方提抗告，台南高分院發回地院更裁情況逆轉，裁定沈、達德下游包商鍾慶郎收押禁見。

法界人士指出，依法律規定，偵查中的羈押期間不得逾2個月，羈押期間屆滿，可由檢察官向法院申請延押，延押期間不得超過2個月，且以延押1次為限，即偵查中的羈押期間最多為4個月。審判中的羈押期間最多3個月，延押時以每次2個月為限，延押次數依所犯罪行而定。