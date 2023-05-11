母親節將屆，TVBS 《加油喜事》演員群劉秀雯、臧芮軒、劉育仁、陳向熙（Teddy）、李承鴻以及新加入的JR紀言愷，在忙碌拍攝中分享母親節的計畫；劇中大家長「梅姨」劉秀雯提到以前都是在外聚餐過節，這兩年女兒親自下廚，準備一桌菜讓一家人團圓，讓她感到很窩心，今年若工作有空檔，應該也會與家人一起度過。

JR紀言愷加入《加油喜事》。（TVBS提供）

JR透露有時間就會帶女兒小麥芽回家陪奶奶，比起看到他，媽媽更想看到女兒，因為現在「孫女就是一切」。甚至每次分開，女兒只要一句「奶奶，牽牽，愛妳」，媽媽聽完整個人快融化，他笑說：「在車上等待的我，很像空氣。」

臧芮軒提到平時很難當面對著媽媽說出口，趁機喊話：「媽！我愛妳」一旁的Teddy立刻跟上，也對母親說「我愛妳」，臧芮軒馬上調侃他：「愛學人耶！」

至於如何挑選母親節禮物？原本愛給媽媽驚喜的臧芮軒，很在乎對方收到禮物的反應，因此後來都會先問媽媽需要什麼。臧芮軒的媽媽也很乾脆，不想小孩傷腦筋，直接跟兒女說：「你們不用送禮物啦！包紅包給我更實際，我可以買我想要的東西。」貼心的臧芮軒直接「升級」對媽媽的孝心，為愛出國的父母兌換「旅遊基金」，「看他們要去哪一國，就換那個國家的錢。」聰明的作法，令眾人讚她「好女兒」。

《加油喜事》演員聊母親節計畫。（TVBS提供）

劇中咖啡好搭檔劉育仁、李承鴻也屬於直接問「要什麼」的類型，Teddy表示送禮物很難，一開始都默默觀察媽媽的喜好，有次和妹妹合送知名吸塵器，沒想到，媽媽認為她要一直打掃，並沒有很滿意，還說：「我只是看目錄，不是想買。」後來，他就直接問媽媽需求，最能符合對方的喜好。JR幫忙想解套方式，笑說：「改送掃地機器人啊！一鍵啟動就好。」幽默的發言引來現場一陣大笑。