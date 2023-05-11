新冠疫情趨緩以後，不少民眾瘋出國，臉書粉絲團《最懶少年》分享虎航開賣促銷機票，台灣到日本東京來回只要5071元，而且買票過程出乎意料地順暢，引起網友熱烈討論，不少人一看班機的時間，紛紛搖頭直呼，這太紅眼了，肝要很硬才有辦法，還是留給年輕人買就好。

臉書粉絲團《最懶少年》今天發文分享，台灣虎航桃園機場飛東京羽田機場的來回機票只要5071元，不過這次買促銷票出乎意料地順暢，可能是因為航班太「紅眼」了，擁有新鮮肝臟的年輕人快衝。

從截圖畫面可見，去程航班出發時間在半夜12點10分，約莫凌晨4點會降落到東京羽田機場，回程的班機則是凌晨5點25分從日本羽田機場起飛，早上8點整降落台灣桃園機場。促銷票的販售時間到明天（12日）23時59分為止。

貼文引起網友討論，「這個時間我搭過，到東京直接去網咖睡到中午」、「這時間好逼人」、「令人眼紅的紅眼班機」、「回程接駁很麻煩，不建議買」、「這種時間最棒了，不用浪費任何的交通時間」、「這個時間肝要很硬」、「上次飛橫濱就搭這時間的，出關超快，到橫濱站剛好吃早餐」、「老了有點沒辦法，太硬了」。