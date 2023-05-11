民進黨桃園市議員余信憲11日指桃園市長張善政產官學背景絕佳，堪稱政界PR值99的人才，是代表國民黨參選總統的絕佳人選，但也諷刺桃園市政府被國民黨各大門派搶占，一一細數曾在朱立倫、吳志揚麾下的局處長背景，像是狒狒政治事件就是多頭馬車在領導，呼籲張善政不要放任派系爭奪。張善政說：「以你的邏輯，還要加一個鄭文燦派！」強調上任就不分誰的人，都是「桃園派」，就連綠營議員也是桃園派，努力為桃園市民做事。

余信憲說，張善政資歷完整，美國名校的博士，當過Google亞洲硬體營運總監，又曾任行政院長，優異的產官學背景，放眼望去在國民黨內無人能敵，直指國民黨內總統提名內鬥嚴重，像是前國民黨黨管會主委劉泰英就大膽預測，藍營吵鬧不休、不團結，最後會輸給民進黨賴清德，國民黨提名的總統候選人注定慘敗，檯面上的人都會被掃進歷史的垃圾堆裡，而盧秀燕國際觀不足、蔣萬安太年輕經驗不夠，余信憲認為張善政是4年後最有能力代表國民黨競爭大位的，詢問張善政4年屆滿，是要返回花蓮種田、還是競選連任、抑或直攻大位競選總統。

「吃碗內看碗外，不是我的作風！」張善政說，現在最專注的都是桃園市政，希望這4年把事情做好。

民進黨桃園市議員余信憲諷桃市府有三大派系。(余信憲提供／蔡依珍攝桃園傳真

余信憲接著拿出圖卡，指張善政學經歷佳，台灣考試是PR99頂尖生，但市政要更用心，細數上任來發生抿紅酒、缺水、圍捕狒狒害命、日本神社、官員怒嗆議員等危機，感覺有心做好市政，卻因市府多頭馬車領導亂了套，點名三大派系在控制桃市府，包括張善政派、黨主席朱立倫派和前縣長吳志揚派，也提到張善政過去沒有培養軌道等的專業人才，導致技術官僚都得沿用鄭文燦的局處長。

民進黨桃園市議員余信憲細數局處首長背景。(余信憲提供／蔡依珍攝桃園傳真

余信憲一一細數局處首長背景，強調張善政稱團隊沒有派系考量，其實是特別用心在安排派系平衡，防堵某一派系獨大，像是兩位副市長，蘇俊賓是朱立倫派的，王明鉅則是張善政派，市長辦公室主任金志聿則是朱立倫派的，吳志揚派的李紹偉則擔任副主任，這些安排都是在平衡派系，讚張善政聰明，安排妥當。

余信憲說，市府裡面三大派系，導致施政也成三頭馬車，像「圍捕狒狒」就是朱立倫的農業局長陳冠義要搶功，和張善政的專委盧紀燁雙頭馬車指揮的結果。

余信憲也提到，張善政成立「公共工程總體檢小組」搞百天，沒有查出工程弊案或官商勾結，根本是要政治追殺鄭文燦，直指前縣長吳志揚任內也發生副縣長葉世文收賄款、李朝枝涉及炒地皮「點池成金」，接手的鄭文燦也沒有成立側翼組織追殺吳志揚，他的做法就是往前看，趕快把市政做好，強調有官商勾結就直接送法辦，天天派系爭奪或藍綠對抗，市政就永無寧日。

「如果要用這張圖的邏輯來講，還要加一個鄭文燦派！」張善政說自己沿用許多鄭文燦的局處長，強調上任就跟局處長說過，不管從哪來，接下來只有「桃園派」，他也提到，若有機會開放市政會議給外面看，可以發現會議氣氛融洽前所未有，「相信沒有局處長同意你的講法！」，重申都是努力為桃園做事情，「雖然你是民進黨，在我眼裡你也是桃園派！」

余信憲尾聲要把多頭馬車的圖卡送給張善政，張善政給軟釘子說：「抱歉，容我拒收！」