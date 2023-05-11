美國國會眾議院近期進行的台海衝突兵推，結果顯示開戰一周，儘管解放軍損失慘重，但美國和台灣難以阻止共軍成功登陸台灣。對此，前海軍艦長黃征輝指出，很多人都說台灣戰略地位重要，但實際上可能並非如此，且周邊國家如韓國、日本、菲律賓想要救援都非常困難。

黃征輝今（11）日在中天節目《Ｃti Talk》提到，多數戰略專家講到台灣戰略地位重要的點有3個，第一是台灣位居第一島鏈的中央位置、第二是台灣海峽附近是世界航運的密集之處、第三個說法則是中國大陸一旦收回了台灣，就可以在台島東海岸建立軍事基地。

對於上述說法，黃征輝逐一反駁，首先是第一島鏈上的每個國家都很重要，不是只有台灣很重要；第二是島鏈的「鏈」字看起來好像能封鎖中國大陸，但即便是在戰時，解放軍還是能輕鬆通過台灣南北兩邊的海域；第三點則是中國大陸若是要攻台，一定是從海峽對面衝過來，「別人不敢打他，他也不會打別人」。

黃征輝直言，還有人說，一旦兩岸緊張，解放軍可能會將目標放在台灣周邊，其他各國的軍事基地，但實際上第一島鏈上的國家有可能會加入這場戰爭要有兩個前提，一個是要打很久，如果三兩個禮拜就結束，韓國、日本、菲律賓要做出兵的決定都很困難；第二個是美國一定要帶頭，不然其他國家不敢動手。

至於台灣海峽附近有世界航運重要航道，黃征輝也提到，兩岸之間有30公里的公海，台灣就算被拿下，世界商船還是能自由來回。最後關於拿下台灣，解放軍就可以進入太平洋，黃不解，中方進入太平洋有什麼利益或目的。黃征輝總結，實在想不到台灣有一個真正重要的資產，是在全世界都不可取代的。